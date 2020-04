Covid-19 : 6 milliards de francs pour l'eau et l'électricité

Comment va s’organiser l’opération de gratuité de l’eau et de l’électricité ? A la faveur de la conférence de presse organisée hier, par le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale, dans le cadre des mesures en vue de faire efficacement face à la propagation du Covid-19, le ministre de l'Energie a présénté les dispositions prises par l'Etat pour assurer la gratuité de l'eau et de l'électricité pour les ménages les plus vulnérables.

Pascal Houangni Ambouroue a précisé que cette mesure s'adresse uniquement aux populations les plus fragiles et économiquement faibles. En d'autres termes, des clients disposant d'un abonnement au tarif social (puissance 1 à 2 KW) et ceux détenteurs d'un abonnement de puissance 3 à 6 KW.

D'après le patron du département de l'Energie, c'est un total de 248 200 abonnés en électricité – 55 000 pour les comptages de type Edan –, qui auront droit à un crédit d'unités de 20 000 francs par mois. L'enveloppe allouée par l'Etat s'élève, à cet effet, à 4 milliards 964 millions de francs mensuels.

Concernant l'eau, seuls les clients dits de la catégorie "particuliers" sont concernés. Soit 152 734 abonnés. Il s'agit de ceux dont les consommations sont inférieures ou égales à 15 m3/mois. A raison d'une prise en charge mensuelle par abonné estimée à 15 000 francs, c'est un effort budgétaire de 2 milliards 291 millions de francs que l'Etat devra consentir sur ce volet. En tout donc, une enveloppe de plus de 6 milliards consacrée à ce dossier.



Styve Claudel ONDO MINKO



