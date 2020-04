: Confection de bavettes à la prison de Gros-Bouquet

Pour l'heure, cet atelier ne confectionne que des bavettes (masques) servant à la protection du nez et de la bouche. Une équipe de l'Agence gabonaise de normalisation (Aganor) s'est d'ailleurs rendue sur les lieux mardi, pour vérifier la qualité de cet équipement sanitaire.

"Nous avons apprécié le processus de fabrication du masque et constaté que c'est bien appliqué. Il y a un espace de préparation, de couture et un autre de livraison qui permet de conditionner les masques. Le processus de certification se fait en deux phases : une phase d'inspection des critères, pour être sûr que l'opérateur respecte les exigences de fabrication. La seconde phase se déroule en laboratoire lorsque le produit est livré. Une vérification de la conformité relative à la protection", a expliqué Nestor Mintsa, le directeur "Qualité et conformité" de l'Aganor.