Talents à suivre : Emmanuel Romess Ovono Essogo

Né le 26 mars 2000, Emmanuel Romess Ovono Essogo, qui mesure 1,86m pour 75 kg, pratique le football depuis l'âge de 6 ans dans les rues de Libreville. A 8 ans, il intègre un club de football. Précisément Akanda FC.

Avant-centre, son poste de prédilection, il a été champion en minime et cadet avec son club formateur. Cette saison (2019-2020), il joue en 3e division de la ligue de football de l'Estuaire, sous les couleurs de Académie des Etoiles de Libreville (AEL). "Mon modèle est Harry Kane. Mon ambition est d'être footballeur professionnel et gagner ma vie grâce au football. Je suis un joueur pas très rapide, mais avec une bonne vitesse, très combatif et solide dans les duels. J'ai une bonne condition physique, je suis endurant, j'ai une bonne protection de balle et l'un de mes points forts est le jeu de tête. Je suis également un buteur, un leader. Je sais prendre mes responsabilités dans un match'', se décrit ainsi l'admirateur de l'attaquant anglais de Tottenham et capitaine de la sélection des Three Lions.

Avec 22 buts et 9 passes décisives en 17 matches de championnat, à neuf journées de la fin de cette épreuve, le jeune Ovono Essogo compte également quatre réalisations en deux rencontres de coupe de la ligue et deux autres en une sortie de coupe du Gabon (au tour préliminaire, face au représentant du Moyen-Ogooué). Ce qui porte son total de la saison à 28 buts en 20 matches officiels, toutes compétitions confondues, pour celui qui a déjà porté le maillot de la sélection nationale.



Prosper Sax NZE BEKALE



