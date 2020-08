CNAT : 12 000 ha de terres agricoles affectés dans le Haut-Ogooué

Le ministre en charge du Plan d’affectation des terres, Lee White, a présidé, jeudi 20 août 2020, la sixième session ordinaire de la Commission nationale d’affectation des terres (CNAT).

Parmi les participants à cette réunion organisée par visioconférence, le secrétaire permanent du Conseil national climat (CNC), Tanguy Gahouma Bekale, le ministre de l’Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, et une vingtaine d'administrations sectorielles composant l'entité chargée d'organiser et d'optimiser l’utilisation des terres et les ressources forestières, aux fins de diminuer l’impact sur le couvert forestier.

Suivi des recommandations de la 5e plénière, examen des demandes d’affectation de terres et des avis juridiques, puis présentation du programme Initiative pour les forêts d’Afrique centrale (CAFI 4), étaient les principaux points à l'ordre du jour.

Parmi les mesures fortes de ce conclave, l’accord d’attribution de 12 000 ha de terres pour l’exploitation agricole à Souba, Moupia et Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Explication du président de la CNAT : "Cette affectation des terres permettra un meilleur investissement dans le secteur de l’agriculture, une hausse de création des emplois et une meilleure sécurité alimentaire sur le plan national."

Concernant la mise en œuvre du programme CAFI 4, la 6e CNAT a décidé, entre autres, du lancement d'une campagne d’information et de consultation aux niveaux national, provincial et départemental. En sus de l’installation des référents locaux dans toutes les préfectures du pays, l'établissement d'une cartographie villageoise et une évaluation de l’impact du développement durable.



Styve Claudel ONDO MINKO



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie