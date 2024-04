10 km de Port-Gentil : les inscriptions officiellement ouvertes

Prévue pour se dérouler le 24 juin prochain dans la ville éponyme, dans la province de l’Ogooué-Maritime, la course pédestre du 10 km de Port-Gentil est rentrée le week-end dernier dans sa phase pratique.

En effet, le comité d’organisation, conduit par son responsable adjoint, par ailleurs président de la Fédération gabonaise d’athlétisme (Fegaa), Anaclet Mathieu Taty, a officiellement lancé les inscriptions.

L’événement s’est déroulé samedi au Jardin municipal en présence de nombreux athlètes locaux. Pour cette édition, la sixième de l'histoire, comme pour les précédentes, la course connaîtra de nombreuses innovations.

En effet, lors de son mot de circonstance, le président fédéral a précisé que " la société Everest Media et la Fédération gabonaise d'athlétisme viennent d'obtenir le renouvellement du label Gold du 10 Km de Port-Gentil de la World Athletics.

Cette marque de confiance de l'instance faitière de l'athlétisme est le résultat des efforts consentis par tous, autorités, promoteur, organe technique et partenaires, pour offrir au monde un évènement qui s'est imposé dans les plus hauts standards d'organisation, afin de s'inscrire parmi les courses internationales de renom et d'offrir à tous les participants l'expérience des plus grands évènements ".

Dans les faits, le 10 km de Port-Gentil poursuit sa progression et s’installe au sommet de la hiérarchie de l’athlétisme mondial en conservant le Label Gold par la World Atheltics. Du côté des sponsors , notamment Perenco Oil & Gas Gabon, l’idée est de poursuivre un partenariat qui est un réel appui au développement de la jeunesse gabonaise.

Hans NDONG MEBALE

Port-Gentil/Gabon