Bac 2020 : le Covid-19 déteint sur les délibérations

Habitués aux cris de joie et autres scènes de liesse lors de la proclamation des résultats de l'examen du Bac, les différents candidats en lice cette année ne connaîtront, semble-t-il, pas les mêmes émotions. En effet, selon le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mouguiama-Daouda, l'affichage des résultats en présentiel se fera a minima.

Prévue le 2 septembre pour le premier groupe, et le 10 septembre pour le second, dans tous les centres d'examen, la proclamation des résultats du baccalauréat 2 020 devra, sans nul doute, si on en croit les propos du membre du gouvernement, subir les affres du Covid-19. "Nous avons déjà mis un système en place qui est opérationnel. Nous allons envoyer les résultats par messagerie sur les numéros de portable des candidats. L'affichage des résultats se fera a minima. On procédera, comme on l'a fait pour la remise des bulletins. On va privilégier la communication numérique, et la communication sur papier si cela s'impose. Il est important d'éviter les rassemblements. Donc, on ne prendra pas de risque", souligne Patrick Mouguiama-Daouda.