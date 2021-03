Chemin de fer : rendre le secteur ferroviaire plus dynamique

LES discussions autour de la participation du chemin de fer Transgabonais dans le processus d’accélération de la transformation du pays se sont achevées vendredi dernier.

Sur le thème " Le chemin de fer face aux défis de la transformation de l’économie", ce séminaire dont l'ouverture et la clôture des travaux étaient présidées par le ministre des Transports, Brice Paillat, s’est tenu au siège de l’Autorité de régulation des transports ferroviaires (ARTF), dans la commune d’Owendo. Les deux jours de travaux ont vu la participation de plusieurs entreprises actrices du secteur des Transports, dont principalement la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) et la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog). L’objectif spécifique de la rencontre était de trouver des solutions qui permettraient d’améliorer la qualité du transport ferroviaire, et partant de l’économie tout entière.