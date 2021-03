Primature : Un émissaire du maréchal du Tchad Chez Ossouka

LA cheffe du gouvernement, Rose-Christiane Ossouka-Raponda, s'est entretenue, samedi dernier, à son cabinet, avec le ministre tchadien des Affaires étrangères de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Amine Abba-Sidick. Lequel était porteur d'un message du maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, à son "frère et ami" Ali Bongo Ondimba.

Tout naturellement, les deux personnalités ont évoqué l'état de la coopération entre leurs deux pays. Laquelle ne souffre d'aucune ambiguïté. Tant il n'existe aucun nuage entre Libreville et N'Djaména. Une coopération bilatérale particulièrement dynamique et agissante, sous-tendue par la convergence de vues que les deux chefs d'État ont sur un certain nombre de problématiques régionales, continentales et internationales. Notamment la lutte contre le terrorisme, le réchauffement climatique, la promotion de l'intégration sous-régionale et africaine, etc.