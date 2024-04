Port-Gentil/Session criminelle : il écope de 30 ans pour le viol de sa fille et sa belle-fille

L'affaire des viols commis par Jean Steeve Bouassa-Bouassa sur sa propre fille et la nièce de sa concubine a été passée au peigne fin à la session criminelle ordinaire de Port-Gentil, jeudi dernier.

Reconnu non coupable dans le premier cas, l'accusé a écopé de 30 ans de prison dont 12 assortis du sursis pour le second crime. Les faits se déroulent à Gamba, le chef-lieu du département de Ndougou.

Le 18 juillet 2020, dame Andeme Nguema demande à Jean Steeve Bouassa-Bouassa, son conjoint, de veiller sur les enfants. Car la technicienne de santé était de garde et sa mère était hospitalisée. L'homme accepte après avoir passé une soirée bien arrosée.

Mais une fois à la maison, il entreprend d’avoir des relations sexuelles avec la petite Obone, 12 ans, la nièce de sa concubine. Non sans faire des attouchements à sa propre fille âgée de 2 ans. Le lendemain la petite Obone révèle tout à sa grand-mère.

Avec le concours de ses collègues du Centre médical de Gamba, Andeme Nguema procède à des examens sur les fillettes. Ceux-ci confirment la perte de l’hymen de celle de 12 ans et des lésions sur le bord des lèvres de l'autre.

Ce que le mis en cause nie en bloc. Sauf que le Ministère public fait constater la gravité des faits, avant de mettre en évidence l'effectivité de la pénétration sexuelle et des attouchements commis sur l’une et l’autre des victimes.

Aussi a-t-il requis 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de l'accusé, en application de l’article 256 du Code pénal sur le viol d'une mineure de moins de 15 ans.

Commis à la défense, Me Elie Missou a plaidé coupable du crime d’agression sexuelle et sollicité l’application de l’article 9 du Code pénal sur l'amendement. La Cour a déclaré Jean Steeve Bouassa-Bouassa non coupable d’attouchements sur sa fille de 2 ans.

Mais pas pour le crime de viol sur mineure de moins de 15 ans, où il a pris 30 ans de prison dont 12 assortis du sursis et 10 millions FCFA de dommages et intérêts.

Serge YACKELE-MIHINDOU

Port-Gentil/Gabon