Bois : les industries en recul

La production a fléchi de 0,5% à 494 528 m3, suite au ralentissement des activités au sein des usines, ainsi qu’aux difficultés d’approvisionnement en grumes de ces dernières, en raison des mesures barrières pour freiner la pandémie de Covid-19 (confinement du Grand- Libreville, distanciation physique dans les usines, etc.).

Ce fléchissement du volume global résulte de la baisse de la production de placage (-13,1%) alors que les segments sciage et contreplaqué augmentent respectivement de 6,7% et 10%. De même, sur le plan commercial, les exportations ont enregistré une baisse de 9,8% pour afficher 362 383 m3, du fait de la contraction de la demande extérieure, principalement en provenance de la Chine et de l’Europe.