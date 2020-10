CEEAC : Ali Bongo Ondimba parle aux dirigeants et aux peuples d'Afrique centrale

Messieurs les chefs d’État et de gouvernement,

En effet, il y a trente-sept (37) ans que les Pères Fondateurs de notre Organisation communautaire, ont signé, le 18 octobre 1983, à Libreville, le Traité instituant la Communauté économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC). L’objectif visé par les Pères Fondateurs était de promouvoir et de renforcer une coopération harmonieuse et un développement dynamique et équilibré des États de l’Afrique Centrale, en vue d’améliorer les conditions de vie et le bien-être des populations.