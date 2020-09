ANPI-Cofina Gabon : 500 millions de francs pour soutenir les PME

"Le soutien à l’entrepreneuriat passe par la mise en place de financements. C’est pourquoi, nous allons travailler à la mise en place d’un financement de 500 millions de francs. Une enveloppe qui sera dispatchée à un ensemble de PME/PMI, mais bien sûr avec des critères de sélection définis par l’ANPI et par Cofina", a expliqué Yvan N’na Mboma, directeur général de Cofina Gabon S.A. Les deux entités s’engagent ainsi à accompagner les entreprises à fort potentiel et à la rentabilité avérée dans leurs trois premières années d’existence. L’ANPI-Gabon, dans le respect de ses missions, se chargera de leur encadrement tout au long du processus d’attribution.

"Nous avons un fichier de PME et aujourd’hui avec le guichet numérique, il est plus facile de répertorier les entreprises et de suivre leurs dossiers puisque tout est numérisé. Nous avons tout le cadre ici sur place pour former et accompagner ces entreprises jusqu’au financement", a précisé Gabriel Ntougou, directeur général de l’ANPI-Gabon.