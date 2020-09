Transports : le ministre délégué prête serment

Brice Paillat était absent le 22 juillet dernier, lors de la prestation de serment de l'équipe gouvernementale conduite par Rose Christiane Ossouka Raponda, conformément aux exigences constitutionnelles conditionnant la prise de fonctions des ministres.

Le ministre délégué aux Transports a donc prononcé la formule consacrée en présence, entre autres, des membres de la Cour constitutionnelle et de la cheffe du gouvernement. "Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secret d'État et dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de celles-ci'', a-t-il déclaré avant d'être renvoyé dans l'exercice de sa nouvelle tâche par le numéro un gabonais.