Santé : les travaux du centre médical de Ntoum réalisés à 80 %

À l'issue de cette visite, le membre du gouvernement, accompagné du secrétaire général adjoint du ministère de la Santé, s'est entretenu avec l'ensemble des agents dudit centre à la salle polyvalente de la ville de Ntoum. En présence des autorités administratives, militaires et politiques de la localité. Notamment le maire de la commune.

Faisant le point de l'avancée des travaux, le médecin-chef du centre médical de Ntoum, le Dr Eugénie Chimène Wora, a précisé qu'à ce jour, les travaux sont réalisés à hauteur de 80 %. "Le bâtiment principal de la structure sanitaire comprend 3 compartiments. Le premier composé des consultations externes et de la salle d'imagerie médicale (radiologie conventionnelle et scanner), le second destiné à la chirurgie et à la salle d'accouchement et le troisième compartiment réservé aux hospitalisations", a-t-on appris.