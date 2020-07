Agenda présidentiel : Jessye Ella Ekogha : "Le chef de l'État n'est pas en vacances en Europe"

L'Agenda diplomatique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'annonce particulièrement chargé dans les jours à venir. Et pour cause, au cours de la conférence de presse qu'il a animée, hier, le porte-parole de la présidence de la République, Jessye Ella Ekogha, a indiqué que le numéro 1 gabonais prendra part, le 28 de ce mois, au sommet de l'Union africaine. Et deux jours plus tard, à celui de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).

Cette intense activité diplomatique à venir, ajoutée à la participation du chef de l'État à plusieurs rencontres de haut niveau, en visioconférence, ces jours derniers, prouve à suffisance que le président Ali Bongo Ondimba s'attelle à affirmer et à consolider davantage la présence de notre pays sur la scène continentale et internationale. Et que contrairement à ce qu'avancent certains, " il n’est pas en vacances en Europe", a clamé Jessye Ella Ekogha.

Dans tous les cas, la sortie d'hier a permis à l'orateur d'aborder la gestion de la crise sanitaire actuelle et de se féliciter de la riposte de notre pays face à cette pandémie. En la qualifiant "de l'une des plus efficaces du continent". À en juger notamment, selon lui, par "un taux de létalité à 0,76 % contre 2,66 % sur le reste du continent, le nombre de tests réalisés, la tendance baissière du nombre de contaminations, etc."

Autant d'indicateurs qui, a-t-il mentionné, ont amené le président de la République à décider d'un plan de déconfinement progressif. Non sans avoir exhorté les populations à plus de vigilance.



J.KOMBILE MOUSSAVOU



