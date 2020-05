Rapatriement : Place à l'acte II !

Cent huit Gabonais coincés à l'extérieur, en raison de l'actuelle pandémie mondiale, le nouveau coronavirus (Covid-19), ont regagné le pays. Sauf changement de dernière minute, la deuxième phase débute le 19 mai prochain avec le rapatriement des compatriotes bloqués à Ouagadougou (Burkina Faso), Bamako (Mali) et Lomé (Togo). Idem pour ceux de Tunis (Tunisie) et Cotonou (Bénin) qui rentreront le même jour.

Le 21 mai prochain, le tour reviendra aux compatriotes présents à Dubaï. Le lendemain, 22 mai 2020, les passagers en provenance de Paris (France) et Addis Abeba regagneront, enfin, le territoire national. Un programme de rapatriement qui va suivre son cours normal. " En ce qui concerne les villes de Johannesburg, Kigali, Dakar et Casablanca, la cotation est en cours et nous espérons effectuer ces vols d'ici le 25 mai 2020", a indiqué Fanny Ella Assa, conseiller en communication du ministre des Affaires étrangères.

Les vieilles habitudes ayant la peau dure, l'incivisme a, une fois de plus, été au rendez-vous. " Lors de l'arrivée de nos compatriotes, le 14 mai 2020, nous avons déploré qu'un voyageur se soit soustrait à l'obligation de dépistage, en détournant l'attention des techniciens du ministère de la Santé", s'est indignée Mme Ella Assa. Avant de préciser : " Cette personne identifiée par les services de sécurité est vivement recherchée et sera soumise au dépistage du Covid-19. Un tel comportement met en danger sa vie et celle des autres citoyens et pourrait, éventuellement, compromettre la réussite de cette opération."



Yannick Franz IGOHO



