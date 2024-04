Les "Bicigoises" mobilisées

Les femmes de Bicig ne sont pas restées en marge de la célébration de la 26e édition de la Journée nationale de femme (JNF).

Vendredi dernier, elles ont commémoré, en différé, ladite journée lors d'un talk porté par quatre figures féminines fortes du paysage socio-économique local : Patricia Bouddhou Chavihot, directrice générale de Sunu Assurances, Dr Ghislaine Akerey, pharmacienne et directrice générale de la Pharmacie des facultés , Nathalie Bingangoye, associée gérante d'Odillon Consulting et Fabienne Mboyi, dirigeante des Studios M'Plaza.

C es dernières, dans une ambiance conviviale, ont entretenu leur auditoire sur quatre thèmes forts, notamment : briser les plafonds de verre et allier vie professionnelle et personnelle. L'objectif était d'amener les femmes à croire en elles pour se dépasser et oser.

De manière générale, les intervenantes ont laissé entendre que "la femme a tendance à ne pas affronter les défis qui se présentent à elle. Mais lorsqu'on croit en nous, et par notre envie de faire, nous pouvons arriver à un résultat et se démarquer".

Patricia Bouddhou Chavihot, panéliste, ira un peu loin et soulignera qu'il “faut se répéter que personne ne m’empêchera d’avancer parce que je suis une femme”. Cette idée a été soutenue par Ghislaine Akerey, également panéliste.

Après avoir montré l'importance d'allier vie professionnelle et personnelle, elle a relevé “qu’une femme, peu importe son métier, c’est un corps que l’on doit profondément soutenir.”

L'événement, qui était le premier du genre dans l'histoire de la Bicig, a connu un engouement particulier auprès des dames. Lesquelles ont, entre autres, formulé le vœu de voir cette initiative devenir pérenne.

Flavie D.F.

Libreville / Gabon