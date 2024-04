Salon national de l'orientation : résoudre l'inadéquation formation-emploi

Le premier salon national de l'emploi (SNO) sera organisé à Libreville, au Jardin botanique, du 9 au 11 mai prochain, par le Secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle (Sosup), sous la direction conjointe des ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur.

L'objectif de ce grand rendezvous , selon le secrétaire permanent du Sosup, Jérémie Mikombo, est de résoudre le problème de l'inadéquation formation-emploi au Gabon. Ainsi, les apprenants serontils sensibilisés aux enjeux de l'orientation.

" Ils seront entretenus afin d'être accompagnés dans leurs choix d'orientation et de réorientation, leur présenter les offres de formation de l'enseignement technique et professionnel de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Il s'agira aussi de présenter les métiers et formations prioritaires pour le développement du pays. Nous souhaitons donc que les établissements d'enseignement et de formation promeuvent leurs offres de formation, leurs conditions d'accès et d’apprentissage. Ce qui, au final, permettra de promouvoir la destination Gabon ", expliquet- il.

Jérémie Mikombo invite les établissements spécialisés de formation (enseignement supérieur public et privé) reconnus par l'État dont les filières de formation sont accréditées par les instances habilitées, les entreprises, les structures associatives, les administrations publiques à participer massivement à ce Salon, en procédant dès maintenant à la réservation des stands.

AEE

Libreville/Gabon