Cnamgs : accord de trêve sociale entre la Direction et les syndicats

Aboutissement de plusieurs mois de discussions et concrétisation de l'un des axes fixés par le nouveau directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs), Christine Audrey Chambrier Voua, à sa prise de fonction, la trêve sociale vient d'être conclue entre la Direction générale et les partenaires sociaux de cet organisme public.

Des négociations laborieuses ont été menées par les deux parties pour parvenir à la conclusion de l'impératif du dialogue permanent dans l'intérêt supérieur de la Cnamgs, comme l'a indiqué le secrétaire général de la Cnamgs, Joël Ondo Ella, qui n'a pas manqué de se féliciter de l'issue heureuse de ces travaux.

Le protocole d'accord relatif à la trêve sociale acte une sorte de " réconciliation entre la Direction générale et les partenaires sociaux ", s'est réjoui le président du Syndicat national des agents Cnamgs (Syna-Cnamgs), Joseph Gaetan Nkoghe.

De son côté, le directeur général a indiqué que " la commission d'examen du protocole d'accord donne l'occasion à la Direction générale et aux représentants des travailleurs de parvenir à un accord de résolutions des préoccupations et problématiques liées aux conditions de vie et de travail dans un cadre apaisé ".

ENA

Libreville/Gabon