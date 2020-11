Poste : grève générale dès ce lundi

À l’origine de cette grève, les retards de paiement des salaires sur une période de trois mois.

"Nous sommes réunis ce jour simplement parce que nous avons, depuis plus de trois mois, recommencé à enjamber, une fois de plus comme en 2018, des retards de salaires allant de deux à trois mois. Et comme vous le savez, la rentrée des classes pointe à l'horizon, et nous nous retrouvons toujours devant les mêmes travers. Les enfants des Postiers, semblerait-il, n'ont pas droit à l'éducation ? Ainsi, après un échange avec la base, nous avons décidé, qu'à partir de ce lundi, nous allons fermer tous les bureaux de poste sur l'ensemble du territoire national", a indiqué le secrétaire général du Synaposte, Chérubin Claver Bayonne.