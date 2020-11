Panthères : l’avenir en question ?

Même si elle ne concerne aucun élément majeur du onze national gabonais, la suspension liée à la remontée fulgurante du taux de contaminations au Covid-19 dans ce pays va toucher au premier chef Yoann Wachter et Junior Assoumou Akue dont les clubs (Saint-Malo et l'AS Vitré) évoluent en National 2 (la quatrième division française).

Sur la durée, les internationaux gabonais cirant le banc des clubs professionnels et pouvant se servir des équipes réserves pour trouver du temps de jeu, pourraient également accuser le coup. À moins qu’ils ne changent de statut ou entrent régulièrement dans la rotation d’effectif opérée par l’entraîneur. On pense à Lloyd Palun (Guingamp) et Louis Ameka Autchanga (Niort), Sidney Obissa (AC Ajaccio) et Junior Noubi Fotso (Cholet).