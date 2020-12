PEV : vaccinations gratuites pour femmes enceintes et enfants

La première phase des activités de vaccination intensifiées initiées par le ministère de la Santé, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), a démarré hier pour s’achever le 18 du même mois à Libreville.

Enfants éligibles (enfants de moins d'un an) et femmes enceintes reçoivent depuis hier, dans certaines structures sanitaires de la capitale gabonaise ainsi que certains quartiers, des vaccins contre les formes graves de la tuberculose (BCG), le vaccin anti-poliomyélitique oral (VPO), la rougeole, la fièvre jaune, le pentavalent (vaccin combiné contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, les pneumonies et les méningites à haemophilus influenzae de type b), etc. Les activités de ces vaccinations s'inscrivent dans le cadre du renforcement du Programme élargi de vaccination (PEV) et devraient permettre aux personnes, dans le besoin, de mettre à jour leur carnet de vaccination.

"Ce sont des vaccinations de routine qui vont permettre de poursuivre le calendrier vaccinal et rattraper les enfants qui n'ont pas été vaccinés depuis le mois de mars. L'activité a démarré le 14 décembre dans les centres de santé de Libreville. Nous avons aussi déployé des agents dans nos quartiers. La même activité se déroule chez les chefs de quartiers", a fait savoir Georgette Magandji, responsable de vaccination du Centre de vaccination de Nzeng-Ayong.

Dans la foulée, le secrétaire général de la Santé, Patrice Ontina, a remis de manière symbolique à Fortune Barondi, directeur du Programme élargi de vaccination (PEV), des équipements indispensables à la conservation des vaccins. Il s'agit, entre autres, de "135 appareils (essentiellement de réfrigérateurs et congélateurs) conformes aux normes de l'OMS. Le matériel réceptionné sera par la suite redistribué incessamment dans l'ensemble des structures sanitaires du pays pour la vaccination de routine", a précisé le directeur du PEV.



Prissilia M. MOUITY



