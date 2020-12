Assemblée nationale : adoption de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire

Les députés se sont réunis hier, au siège provisoire de l'Assemblée nationale, à la faveur d'une séance plénière dont les travaux étaient dirigés par Faustin Boukoubi, le président de cette Chambre du Parlement. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents, dont la ministre d'État en charge des Relations avec les Institutions constitutionnelles et des Autorités administratives indépendantes, Denise Mekame'ne Edzidzie.

Deux principaux points étaient à l'ordre du jour. À savoir : examen et adoption de plusieurs textes ; et questions diverses. Au titre des textes, on citera sept projets de lois. Lesquels portent respectivement sur : prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19 ; ratification de l'ordonnance relative à la création, attributions et organisation de l'Ordre national des Sages-femmes ; réglementation du secteur du tourisme en République gabonaise ; orientation de la politique nationale du sport en République gabonaise ; création et organisation du Fonds autonome national d'entretien routier ; ratification de l'ordonnance sur la réorganisation de l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnels.

À ceux-là, on ajoutera également le projet de loi complétant et modifiant certaines dispositions de l'ordonnance N°010/PR/2016, sur les activités industrielles en République gabonaise. On notera, selon une source proche de la Chambre des députés, que tous ces textes ont été adoptés à l'unanimité des élus présents.

S'agissant du deuxième point inscrit à l'ordre du jour, il faut souligner que les questions diverses ont essentiellement tourné autour de quelques préoccupations exprimées par les députés. Aussi bien à l'intention des membres du gouvernement que du président de l'Assemblée nationale. Entre autres, l'augmentation du transport urbain, notamment à Libreville ; l'assurance maladie de l'Assemblée nationale ; la reprise des questions orales au gouvernement ; etc.



