Engagements décennaux : double stress pour les futurs étudiants

Après une année scolaire intense, marquée par des révisions continues, les jeunes bacheliers font face à une nouvelle épreuve de taille : la demande de bourse.

Cette démarche administrative, jugée complexe et fastidieuse, ajoute une couche supplémentaire de stress tant pour les étudiants que pour leurs parents.

En effet, ces derniers doivent accompagner leurs enfants dans ce processus, au détriment de leurs obligations professionnelles.

Pour simplifier les démarches des postulants, d’aucuns se demandent s’il n’est pas possible de lancer ce processus au courant de l'année scolaire, de sorte à répartir la charge de travail et de réduire le stress collectif ? Une telle mesure, qui a déjà fait ses preuves ailleurs, pourrait grandement soulager les familles et permettre aux étudiants de se concentrer davantage sur leurs études et leurs projets futurs.

Aussi, pour ceux qui envisagent de poursuivre leurs études à l'étranger, ce lot de démarches ajoute un stress supplémentaire dont ils pourraient bien se passer.

Car pour les préparatifs d’un départ à l'international : recherche d'une école, d'un logement, billets d'avion, sans oublier les démarches pour obtenir un visa, le casse-tête s’accentue juste après le succès au bac.

Cette accumulation de tâches et de responsabilités peut rapidement devenir écrasante pour des jeunes à peine sortis de l'adolescence, pour la plupart.

Dans ce sens, le double stress des futurs étudiants, entre obtention du baccalauréat et demande de bourse, met en lumière la nécessité d'une réforme du calendrier et des procédures administratives.

En allégeant cette charge et en offrant un soutien accru, il serait possible de favoriser un climat plus serein et propice à la réussite de chaque élève.

Flavie D.F

Libreville/Gabon