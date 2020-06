Numérique : eGabon équipe enfin les lauréats du hackathon national 2 018

Cette remise s'est faite dans le cadre de l’accompagnement au développement des start-ups dans le numérique proposé par le projet eGabon, avec l’appui technique de l’incubateur national Sing.

Pour Michel Auguste Boussamba, secrétaire permanent de la Commission nationale des travaux d'intérêt public et pour la promotion de l'entrepreneuriat (CNTIPPE), cet accompagnement technique se fait deux ans plus tard pour des raisons d'ordre technique. "Vous savez, pour développer des applications, il faut notamment des ordinateurs, et autres équipements informatiques. En fonction des besoins exprimés par chaque équipe, nous avons accompagné ces jeunes sur le plan matériel, et c’est le geste que nous venons de faire", a-t-il expliqué.