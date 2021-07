Melchy Obiang  : " Je joue la carte de l'international pour pouvoir m'en sortir "

"NOUS vivons cette période avec beaucoup d'anxiété. En tant qu'acteurs culturels, on se retrouve cloué par la situation actuelle. On ne peut pas se produire parce que les endroits où nous exerçons notre art sont fermés.

Pendant plus d'un an, je suis restée sans activité. Les salles de cinéma étant fermées, je ne peux pas projeter mes films. Nous avons nos équipements de travail qui prennent un coup parce qu'ils sont restés longtemps sans être utilisés. Entre-temps, il faut faire de la maintenance très coûteuse, alors que nous n'avons plus d’activités qui génèrent de l'argent.