Caricature : Lybek : ‘’Je suis un scrutateur de mon temps ‘’

L’Union : Pourquoi avez-vous choisi la caricature comme mode d’expression ?

Pas uniquement. J’ai là également l’occasion d’exposer les travers de notre société à travers la caricature. Les "Gabonitudes" sont à mon sens le reflet satirique de nos vies au quotidien. Et comme on le dit si bien, une image vaut parfois plus que mille mots. Et les lecteurs de L’Union me le font si bien comprendre au travers de leurs multiples félicitations et encouragements depuis 20 ans maintenant.