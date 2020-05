Lutte contre le Covid-19 : le Remdesivir, une lueur d'espoir ?

Alors que les attentions restent portées sur le remède contre le Covid-19, les scientifiques apportent une lueur d'espoir. Mercredi dernier, le laboratoire américain Gilead annonçait que son médicament Remdesivir avait montré des résultats "positifs" chez des malades du Covid-19, dans le cadre d’un grand essai clinique très attendu, mené en partenariat avec les instituts de santé américains.

De multiples essais cliniques sont en cours en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, pour trouver un traitement efficace contre le Covid-19. Le Remdesivir est l’une des thérapies testées, aux côtés d’autres antiviraux, ou encore de l’hydroxychloroquine.

D'après les scientifiques, le Remdesivir s’insère dans le matériel génétique du coronavirus et le court-circuite pour l’empêcher de se répliquer. En clair, parmi les nombreux essais cliniques en cours dans le monde pour trouver un traitement efficace contre le nouveau coronavirus, celui du laboratoire Gilead, en partenariat avec l'Institut américain des allergies et maladies infectieuses, a été conduit auprès de 1063 patients aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Le Remdesivir est un médicament développé à l'origine contre le virus Ebola, mais n'a jamais été approuvé pour aucune maladie.