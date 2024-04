Autonomisation financière des femmes : les défis à relever pour les entrepreneuses

Ce mercredi 17 avril, marque la célébration de la Journée nationale de la femme gabonaise sur l'ensemble du territoire national.

Comme chaque année depuis 26 ans, cette Journée est l'occasion de mettre en lumière le rôle des femmes, de faire la promotion des actions menées au Gabon en leur faveur, de les célébrer, de valoriser leur potentiel et leur capacité à être des actrices de changement et de développement du pays.

Pour cette édition dont les manifestations seront organisées en différé, le thème retenu, "Accélérer l'investissement pour l'autonomisation financière des femmes : les clés d'une inclusion éclairée", est en phase avec une problématique mondiale.

En effet, selon l'ONUFemmes "l'investissement dans l'autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive. Les femmes apportent une contribution énorme à l'économie, que ce soit au sein d'entreprises, dans les exploitations agricoles, comme entrepreneuses ou employées, ou par leur travail non rémunéré à la maison, où elles s'occupent de leurs familles". C'est dire combien l'autonomisation économique des femmes constitue un enjeu d'avenir.

Au Gabon, dans leur quête vers l'autonomisation financière, les femmes et, particulièrement les entrepreneuses, font face à plusieurs défis : lourdeurs administratives, difficultés d'accès aux financements, absence de politiques ou de mécanismes spécifiques de promotion de l'entrepreneuriat féminin, déficit de formation en gestion financière et en leadership, manque de confiance en soi et de mentoring.

Autant d'écueils qui entravent l'essor des femmes dans le domaine des affaires, retardent leur inclusion sociale, ainsi que leur participation à la vie économique de la cité.

Pourtant, de l'avis de certaines femmes ayant franchi ces obstacles (lire par ailleurs), des solutions existent et il faut aller à la recherche de l'information, lorsqu'on veut lever des fonds pour concrétiser son projet.

Le premier défi en vue d'atteindre l'autonomisation financière pour les femmes entrepreneuses consiste donc à oser.

Josiane MBANG NGUEMA

Libreville/Gabon