Conservation : sous la chaleur, tous les médicaments ne sont pas égaux

"Libreville étouffe sous une forte chaleur", "les habitants de Libreville en proie à la canicule" ou encore "Libreville et le reste du pays sous la canicule"... Tels sont les titres de certains médias depuis le début de l'année et la soudaine hausse de température dont tout le monde se plaint depuis quelque temps. Les conseils de précaution fleurissent.

Avec un thermomètre allant de 30 à 32 °C le jour et de 27 à 29 °C la nuit (à 15 h 00, il indiquait hier 31 °C, ndlr) tout le monde est donc impacté. Personnes âgées, nouveau-nés, jeunes enfants, femmes enceintes, personnes vivant avec des pathologies, etc., personne n'est épargné.

Mais dans cette lutte pour garder la tête froide, peu de personnes font attention aux médicaments qui traînent dans les placards. Car ces produits pharmaceutiques sont aussi sensibles à la chaleur.

"Il existe effectivement des médicaments thermosensibles (c'est- à-dire sensibles aux variations de température) comme les insulines, les hormones ou les anticancéreux. Mais pour savoir simplement à quelle température il faut garder un produit, il suffit de lire sa notice. En général, tous les médicaments ont des indications oscillant entre 15° et 30 °C. Ce dernier chiffre concerne les comprimés qui doivent être conservés dans des endroits secs, peu humides et à l'abri de la lumière et de la canicule. C'est-à-dire à température ambiante", a expliqué hier à L'Union le Dr Myriam Malekou, épouse Tchameni, secrétaire général de l'Ordre national des pharmaciens.

Avant d'être mis sur le marché, chaque médicament est soumis à une batterie de tests pour évaluer sa stabilité sous l’effet de la chaleur. On distingue alors trois types de produits pharmaceutiques dont les spécificités sont contenues dans la notice.

Il y a les médicaments qui peuvent être conservés à température ambiante (ils peuvent résister à des températures de 40 °C pendant six mois), ceux qui supportent une température inférieure à 25 ou à 30 °C (une exposition de quelques jours à une forte température ne nuit pas trop à leur efficacité) et enfin ceux qui s'autorisent un environne-ment se situant entre 2 et 8 °C. Le réfrigérateur est, pour eux, le meilleur endroit.

Les suppositoires et les crèmes sont les principaux concernés. Mais pas seulement. "Des produits comme les sirops doivent être mis dans un frigo dès leur ouverture. Il ne faut pas les mettre sur la porte, mais dans les rayons. Car la chaleur pourrait détériorer cette molécule", poursuit le Dr Malekou. L'idéal, assure la spécialiste, serait de disposer d'un thermomètre mural pour connaître avec précision la température de sa maison. "Malheureusement, tout le monde ne peut pas se le permettre. Certains articles coûtent cher", reconnaît-elle.

Alors dans le doute, hormis les suppositoires ou les crèmes qui doivent être mis dans un frigidaire, l'endroit le plus frais de la maison (un placard par exemple) peut faire l'affaire et vous aider à conserver correctement les autres produits.

S.A.M.

Libreville/Gabon