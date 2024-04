Organisateurs, participants et format

Convoqué du 2 au 30 avril courant, le Dialogue National Inclusif s'ouvre donc ce matin au Palais des sports de Libreville. Un mois durant, à l'initiative du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et du gouvernement qui en est l'émanation, au moins 580 participants comprenant les membres du bureau et les commissaires, vont s'atteler à fixer la durée de la Transition et proposer l'organisation politique, économique et sociale de la nation gabonaise au cours des prochaines années.

Selon le décret 0115/PT-PR/ MRI du 8 mars 2024 portant convocation et organisation du Dialogue national inclusif, le bureau dudit Dialogue se compose de 28 membres. Les commissaires, eux, sont issus du CTRI (64), du gouvernement de la Transition (10), de l'Assemblée nationale de la Transition (5), du Sénat de la Transition (5), du Conseil économique, social et environnemental de la Transition (5).

Le corps judiciaire, avec une douzaine de participants, y est aussi représenté. Tout comme les départements ministériels dont les secrétaires généraux ou inspecteurs généraux sont au nombre de 30 personnes. Sont également conviés à ces assises, 52 Délégations spéciales des communes, 48 Délégations spéciales des Conseils départe- mentaux, 104 partis politiques à raison d'un représentant par formation politique.

Le patronat, les syndicats, le secteur éducatif, le monde uni- versitaire et les retraités civils et militaires, avec chacun une dizaine de participants aux travaux, ne manqueront pas de faire entendre leurs voix.

Le caractère inclusif des assises de Libreville est également matérialisé par la participation des personnes vivant avec un handicap (8), les communautés pygmées (8), les 18 sages et dignitaires de la République à raison de 2 par province, les mouvements culturels-traditionnalistes (10), les associations de défense des droits de l'Homme (5), les ONG (5), les associations représentant les femmes (15), les jeunes (20), les ordres professionnels (10), les artistes (10) et l'artisanat (10). Le monde religieux n'est pas en reste, avec la présence de l'Église catholique (5), l'Église évangé- lique du Gabon (5), l'Église de Réveil (5) et la communauté musulmane (5).

Les travaux du Dialogue national inclusif, qui se dérouleront en plénière, commissions et sous-commissions, enregistrent aussi la participation des Gabonais de l'extérieur, notamment les diasporas d'Afrique (5), d'Europe (12) et d'Amérique (6).

Olivier NDEMBI

Libreville/Gabon