Lettres et arts : la 2e édition du Siflag dévoile sa " parole de femmes "

Analyser la femme dans toutes ses dimensions, problématique autour de laquelle tournait la première édition du Salon international féminin du livre et des arts du Gabon (Siflag), n’aura visiblement pas su pour épuiser cette thématique.

C'est pourquoi, pour donner une fois encore la parole à la femme ellemême pour dire qui elle est, la 2e édition dudit rendez-vous littéraire, qui a ouvert ses portes hier à Libreville, a pour thème " Parole de femmes ".

Cette édition 2024 rend surtout hommage à la première romancière du Gabon, Angèle Rawiri. Elle se déroule du 24 au 26 mai à la maison Georges-Rawiri avec les professionnels et amoureux des lettres et des arts d'ici et d'ailleurs.

Après le Sénégal en 2023, le Cameroun est le pays invité de cette 2e édition. Le lancement de ce Salon éminemment féminin a été rehaussé par la présence de plusieurs personnalités dont la ministre en charge du Commerce et des Activités génératrices de revenus, par ailleurs secrétaire générale de l'Union des écrivains gabonais (Udeg), Parfaite Amouyeme Ollame.

Exposition-vente de livres et produits artisanaux, peinture, sculpture, animations diverses et remise des prix pour couronner le travail abattu par des récipiendaires dans plusieurs domaines tels que le cinéma, la musique, l'art, les médias, etc. , ont été les moments forts de cette cérémonie d'ouverture, hier.

Pour la présidente de l'Udeg, Pulcherie Abeme Nkoghe, principale initiatrice de ce Salon féminin, le Gabon étant en reconstruction nationale, " nous avons cru essentiel de questionner la femme quant à son implication dans la redé nition d'un Gabon nouveau ".

Après avoir rendu un vibrant hommage aux personnes exceptionnelles tels que le Pr Anaclé Bissielo et le talentueux conteur de Mvet Chef Ella, tous présents à la 1re édition du Siplag et tous partis pour l'au-delà, la ministre Parfaite Amouyeme Ollame a souhaité que la parole donnée aux femmes " répande admirablement la part de vérité pour dévoiler l'art ". Une occasion par ailleurs saisie par le représentant de celui de l'Unesco au Gabon, Marie-Louise Bénédicta Boutamba, pour rappeler les e orts consentis par cet organisme pour la promotion de la littérature.

Aussi a-t-elle saisi l'opportunité pour " annoncer que l'Unesco lance cette année l'élaboration d'une cartographie sur le secteur du livre et de l'édition en Afrique, qui visera à établir un état des lieux des tendances et dé s ainsi que des recommandations pour favoriser la croissance durable du secteur "

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon