Révision de la liste électorale : l'opération débute jeudi prochain

Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, lu samedi dernier sur Gabon 1re par le ministre Hermann Immongault en personne, l'opération relative à la révision de la liste électorale débute le jeudi 13 juin prochain pour prendre fin le jeudi 20 juin 2024. Soit une semaine plus tard.

Celle-ci s'inscrit, a dit le membre du gouvernement, en application de l'article 37 de la loi 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques (modifiée)…

Cette opération qui est effectuée en prélude à l'organisation des élections référendaires conformément au chronogramme de la Transition, concerne à la fois les Gabonais résidant dans le pays et la diaspora.

C'est pour ce faire qu'au niveau de la diaspora, seize Commissions diplomatiques et consulaires ont été mises en place par arrêté ministériel. Cela à raison de 10 pour la zone Afrique, 2 pour la zone Amérique, et autant pour les zones Europe et Asie-Océanie.

Nous y reviendrons. Il faut souligner que le chronogramme de la Transition prévoit la tenue d'un référendum à la fin de l'année en cours pour permettre aux Gabonais de se prononcer sur la nouvelle Constitution encore en conception.

O'. N.

Libreville/Gabon