Bitam : le corps sans vie d'un Nigérian découvert dans une ferronnerie

Le corps sans vie d'un Nigérian communément appelé Stanley a été découvert, lundi 3 juin dernier, dans une ferronnerie située au centre-ville de Bitam, le chef-lieu du département du Ntem. Selon une source proche de l'entourage du défunt, la famille de Stanley est installée à Bitam depuis des décennies.

C'est à l'âge de 10 ans qu'il a rejoint ses oncles dans la ville des Trois-Frontières, où ces derniers excellaient dans le commerce général, la vente des pièces détachées et la mécanique. Devenu majeur, le Nigérian s'est orienté vers les petits métiers. Plus précisément la soudure et la ferronnerie.

La même source indique que la santé de Stanley se serait considérablement dégradée ces derniers temps. À cause, semble-t-il, du fait qu'il aurait sombré dans l'alcool. La déchéance qu'il vivait serait même à l'origine de sa situation de sans-abri. Et il a fini par squatter la ferronnerie au sein de laquelle il travaillait.

Lundi dernier, l'indigent s'est définitivement éteint dans son sommeil. Aussitôt informés, les éléments du commissariat de police de Bitam sont allés sur le lieu de la découverte macabre pour les constatations d'usage.

Une autopsie a été pratiquée au service départemental de la santé, avant le départ de la dépouille pour la morgue d'Ambam au Cameroun, dans l'attente de son transfert au Nigeria.

SSB

Bitam/Gabon