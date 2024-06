Journée mondiale du petit-déjeuner : le breakfast turc présenté aux gabonais

A l'occasion de la Journée mondiale du petit-déjeuner, l'ambassadeur de Turquie au Gabon, Can Incesu, a organisé le dimanche 2 juin à sa résidence à la Sablière, une cérémonie de présentation et de dégustation du breakfast turc. Fromages, charcuteries, salades, pâtisseries salées et sucrées, légumes, pain, confitures, thé etc, les invités ont découvert puis savouré, la variété de plats composant le petit déjeuner turc qui a la particularité d'être riche et sain.

« En Turquie nous attachons beaucoup d'importance au petit-déjeuner. C'est un des moments importants pour la famille qui se réunit pour partager ce repas surtout les jours où on ne travaille pas. C'est dans cet esprit que la Turquie promeut le premier dimanche du mois de juin la journée mondiale du petit déjeuner. Nous avons donc pour la circonstance invité quelques amis gabonais à découvrir nos plats et surtout les différents fromages de nos régions qui ne sont pas très connus », a confié le diplomate.

Les invités quant à eux ont été visiblement conquis par le côté varié et copieux du breakfast turc, qu'ils ont également trouvé délicieux.

Josiane MBANG NGUEMA

Libreville/Gabon