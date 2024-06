Crash de Gabon Express : 20 ans après…

Il y a 20 ans, jour pour jour, s'écrasait en mer, à une centaine de mètres d’une plage au nord de Libreville, un avion de la compagnie privée Gabon Express.

Ce 8 juin 2004, l’appareil qui transportait 30 personnes assurait une liaison domestique entre Libreville et Franceville (sud-est du Gabon) et venait de décoller de l'aéroport international de Libreville. Le bilan de ce crash fut lourd : 19 morts et 11 rescapés.

L'ampleur suscitée par cette tragédie est loin de se diluer, le sera-t-il d'ailleurs pour les familles endeuillées ? Pour l'Association des parents des victimes de ce crash, tant que ce dossier ne connaîtra pas son dénouement judiciaire, il leur sera impossible " de faire leur deuil ".

Car jusqu'à ce jour, au niveau des instances judiciaires, aucune avancée notable n'a pu être enregistrée qui puisse permettre d'entrevoir une issue certaine. " Vingt ans après, c'est difficile à supporter et à comprendre '', soupirent-ils.

À quel niveau se situe le goulot d'étranglement ? Cet appareil était-il réellement assuré ? Si non, pourquoi les autorités en charge du transport aérien l'ontelles laissé en exploitation ? Et quel était l'état mécanique réel de l'avion pour qu'une telle avarie survienne aussi rapidement après le décollage ? Autant de questions qui restent encore aujourd'hui sans réponse ! Pour l'association des parents des victimes de ce crash, il est urgent que les lignes bougent.

" Vingt ans après, nous n'avons pas encore fait notre deuil. Nous demandons que les plus hautes autorités comprennent notre douleur, notre souffrance ", lâche Maxime Obiang Nze, président du Collectif.

Et la secrétaire générale Chantal Otounga d'ajouter : " Nous ne comprenons pas que 20 ans après ce dossier n'ait pas connu une issue judiciaire. Pourquoi ça bloque… " Ce samedi est jour de douloureux souvenir et aussi jour d'espérance pour voir les nouvelles autorités s'investir dans la conclusion rapide de cette affaire.

Pour le plus grand soulagement des familles transies par tant d'années d'attente d'une résolution en proportion de l'étendue de telles pertes en vies humaines.

ENA

Libreville/Gabon