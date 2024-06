Université des sciences de la santé : Oligui Nguema félicite la cuvée 2024

Après avoir pris part, vendredi dernier, à la commémoration du 84e anniversaire de l'exécution par les Nazis du capitaine Charles N'Tchoréré, le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est ensuite rendu à l'Université des sciences de la santé (USS) pour assister à la cérémonie de remise de diplômes à la 42e promotion de la faculté de médecine et à la 7e promotion en pharmacie, en sa qualité de parrain de l’événement.

Ce sont 105 médecins et 5 pharmaciens qui ont reçu leurs parchemins respectivement au terme de 7 ans et 6 ans de formation. Le chef de l’État a félicité la cuvée 2024 et a annoncé, entre autres, la mise à disposition de 400 postes budgétaires dans le secteur de l’Enseignement supérieur.

Et la prorogation de cinq ans de l’âge de la retraite pour les professeurs de rang A et un accompagnement de 100 millions pour les futurs candidats aux examens du Cames.

Les prestations de serment des impétrants, la remise des prix, la réception des épitoges ainsi que la visite de la salle multimédia de l'USS située au sein du rectorat ont aussi constitué les temps forts de cet événement.

Cette cérémonie a permis au président de la Transition non seulement de s'imprégner des difficultés dudit établissement, mais de procéder à l’inspection des chantiers entamés au sein du campus universitaire.

Il s'agit principalement des bâtiments devant abriter un amphithéâtre, une bibliothèque numérique et des salles de classe. Pour mémoire, depuis son arrivée à la tête de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema fait de l'accès à une éducation de qualité son cheval de bataille.

Parmi les actions menées, on note la dotation d’une enveloppele lancement du programme de réhabilitation des universités, 116 postes budgétaires destinés aux enseignants-chercheurs et la création de nouveaux établissements dès l’année académique 2024 -2025, à l’instar d’une filière de médecine à l’USTM et une école de médecine vétérinaire pour renforcer l’offre de soins dans le Haut-Ogooué.

S.A.M. (Sce : présidence de la République)

Libreville/Gabon