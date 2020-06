Fonction publique : reprise des travaux des commissions de suivi

Tout au long de cette rencontre, les membres des quatre commissions (révision du cadre juridique, gestion des ressources humaines, formation et social, dialogue social) vont plancher sur les 144 recommandations retenues à l’issue du forum du complexe hôtelier ''Le Nomad''.

Il s'agira, pour les participants, d'élaguer tous les dysfonctionnements observés dans le traitement des situations administratives des agents publics. C'est-à-dire la gestion de la carrière de l'agent du recrutement à la retraite, en passant par le reclassement après stage, les avancements automatiques et le paiement des rappels.

La volonté du gouvernement, en organisant ce forum, est désormais de favoriser la possibilité d'une carrière harmonieuse, sereine et efficace, dégagée de toutes les anicroches qui l'inhibent souvent. Première pourvoyeuse d'emplois, la Fonction publique gabonaise suscite, depuis des décennies, des interrogations sur sa performance et son dynamisme quant à la gestion des carrières des agents et l'harmonisation de ses effectifs.