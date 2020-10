EGCA : l'espoir renaît

Les représentants du personnel de la société EGCA (Port-Gentil et Libreville) ont rencontré, samedi, la direction générale pour des discussions qui, selon l'un d'eux, étaient très fructueuses et donnent de l'espoir pour les agents de cette société. L'entreprise évoluant dans le BTP et le terrassement est en proie à des difficultés financières depuis son redressement judiciaire en 2018.

En effet, précise Guy Serge Moussavou Mbina, représentant du personnel EGCA Port-Gentil, cette rencontre avec la direction générale est la première du genre. "Et il faut reconnaître que nous n'avons jamais entrepris une quelconque discussion avec elle. On se limitait juste aux différents syndics. Avec le DG, nous avons discuté de plusieurs choses, notamment la relance des activités, le redressement judiciaire, le paiement des arriérés de salaires, les cotisations CNSS… Et je peux vous avouer que nous ignorions tout ce qui est en train de se faire nous concernant, parce que nous n’étions jamais venus vers le DG. Ce dernier, après nous avoir présenté tous les éléments nécessaires dont nous avions besoin pour en savoir un peu plus sur l'avenir de l'entreprise, nous a donné des garanties fortes quant au règlement, étape par étape, des problèmes que nous avons exposés", a-t-il indiqué.

"D'ailleurs, pour montrer sa bonne foi et faire avancer les choses, les mois d'arriérés de salaires vont être soldés. Il a commencé par le mois de septembre. Notons également que la situation de certains retraités a déjà abouti. Nous sommes donc très satisfaits", a-t-il poursuivi.

Sur proposition de la direction générale, il est prévu une rencontre trimestrielle pour suivre l’évolution du dossier.



CM



