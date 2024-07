Lambaréné : renforcement des capacités des entreprises et associations

C’est en vue de promouvoir les métiers de l’artisanat au Gabon en général, et dans le Moyen-Ogooué en particulier, que la Chambre provinciale des métiers de l’artisanat a tenu récemment dans le chef-lieu de province à la salle de réunion du Centre communautaire de pêche artisanale de Lambaréné (CCPAL), une séance de formation et de renforcement des capacités dans différents secteurs de l’artisanat, à l’intention des associations et coopératives locales.

En sa qualité de vice-président de la Chambre provinciale des métiers de l’artisanat du Moyen-Ogooué, Claude-François Emane N’dong N’nah Etoughe, représentant le président Stéphane Nguema, a remercié les uns et les autres participants, avant de passer la parole à Aimée-Félicité Essono Eny, maître de conférences internationales, invitée pour la circonstance aux fins d'animer ledit séminaire.

L'experte s'est penchée essentiellement sur quelques définitions de l’artisanat, son diagnostic au Gabon et sur les enjeux et perspectives pour le développement du pays à travers les métiers de l'artisanat. Au terme des échanges qui ont duré plusieurs heures le 12 juillet passé, les participants en sont sortis plutôt bien outillés.

Ils ont promis de mettre les connaissances acquises au service de leurs associations et coopératives, pour améliorer la qualité des offres.

Et participer ainsi, à leur manière, au développement économique du Gabon.

Édouard NZIGHOU

Lambaréné/ Gabon