Éducation : la reprise se précise

Au lendemain de l'annonce, lors de la conférence de presse du gouvernement mardi, par le ministre de l'Éducation nationale, Pr Patrick Mouguiama-Daouda, de ce retour dans les salles de classe, plusieurs établissements ont démarré les opérations de nettoyage de leurs enceintes. C'est le cas du lycée national Léon-Mba, un des plus grands du pays, où le proviseur, Pierre Onanga Ossounda, s'est voulu rassurant. "Dès que nous avons reçu les instructions de monsieur le secrétaire général, nous avons commencé par une réunion avec l'ensemble des collaborateurs, et ce matin (hier) nous avons démarré avec le nettoyage de l'établissement. Les salles de classe ont été nettoyées par les services compétents."

Sur la problématique des salles de classe et des équipements sanitaires, le premier responsable du lycée Léon-Mba a apporté des précisions. "Nous avons assez de classes au lycée, nous n'avons pas de problème de classe et, donc, nous n'irons pas au collège pour combler un quelconque déficit. Nous avons la chance d'avoir une infirmerie qui est fonctionnelle avec 15 infirmiers et un médecin et là il nous faudra attendre le matériel qui nous sera livré par le ministère de la Santé", a-t-il indiqué.