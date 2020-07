Après le report de la Can-2021 : Patrice Neveu décline sa nouvelle feuille de route

Invaincu dans son groupe, au terme des deux journées des éliminatoires, le Gabon, deuxième de la poule D, derrière la Gambie, devra encore patienter pour être définitivement fixé.

En 2022, Aubameyang aura 33 ans, Palun 34, Ecuele 33... Le report de la Can ne constitue-t-il pas un handicap pour son effectif ? "Bien au contraire ! Nous aurons une équipe mature et expérimentée. En Europe, Sergio Ramos García a 34 ans, Karim Benzema, 33. Ce sont des joueurs qui apportent un plus au sein de leurs équipes respectives. Qu'à cela tienne, nous allons mettre à profit cette période pour dénicher de nouveaux joueurs au niveau du Gabon et en Europe", fait-il savoir.