E-santé : dotation des structures sanitaires

Dans le cadre des activités du projet eGabon-SIS, le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong a présidé mercredi dernier, la cérémonie de remise des équipements informatiques aux structures sanitaires publiques et militairesdevant assurer la formation desprofessionnels de santé aux bases de l’informatique et internet

Dans le cadre des activités du projet eGabon-SIS, le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong a présidé mercredi dernier, la cérémonie de remise des équipements informatiques aux structures sanitaires publiques et militairesdevant assurer la formation desprofessionnels de santé aux bases de l’informatique et internet. C'etait en présence du secrétaire permanant de la Commission Nationale des Travaux d’Intérêt Public pour la Promotion de l’Entreprenariat et de l’Emploi (CNTIPEE), Michel Auguste Boussamba et du Coordonnateur du projeteGabon-SIS, Emmanuel Assoumou Nka.

En effet, ces équipements sont destinés au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), à l’Institut de cancérologie de Libreville (ICL) et à l’Hôpital d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba (HIAOBO).

À cet effet, le membre du gouvernement a rappelé aux responsables des structures sanitaires concernées que "la donation qui s’inscrit dans le cadre de la digitalisation de l’administration publique souhaitée par le président de la République doit faire l’objet d’une utilisation rationnelle. L’objectif étant d’informatiser nos structures sanitaires et permettre l’amélioration de la gouvernancehospitalière".

Pour rappel, la formation à la maitrise de l’outil informatique d’environ trois mille(3000) personnels de santé de la région pilote de l’Estuaire a été lancé officiellement le 22 janvier dernier en collaboration avec l’équipe du cabinet AUM & SAHELYS durant les cinq prochain mois.



Hans NDONG MEBALE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société