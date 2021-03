Relance de l’économie : : Plan d'accélération de la transformation comme solution ?

À l’instar des économies du monde entier, le Gabon subit, avec sévérité, la seconde vague de la pandémie de Covid-19. Laquelle – on le sait désormais officiellement – aura un impact sur les prévisions de croissance contenues dans la loi de finances 2 021 et des recettes de l’État.

Alors quelle stratégie le gouvernement compte-t-il mettre en place pour rééquilibrer ses comptes et soutenir le secteur privé fortement impacté par les mesures de restriction imposées en vue de freiner la propagation du virus ? Le gouvernement va-t-il se lancer dans un nouveau cycle d’emprunts avec le risque d’une nouvelle explosion de la dette publique du pays qui culmine aujourd’hui à plus de 5 800 milliards de francs ?

Pour la ministre de l’Économie et de la Relance, malgré la situation jugée très critique, le plan de riposte du gouvernement ne sera pas ponctuel mais s’inscrira dans une stratégie globale élaborée dans le Plan d’accélération de la transformation 2021-2023 (PAT 2021-2023). Car, il n’est plus question pour le gouvernement d’improviser des solutions de fortune pour soulager la détresse des opérateurs économiques mais plutôt d’appliquer avec rigueur sa stratégie de relance. " Nous restons optimistes sur la mise en œuvre de l’essentiel de notre stratégie de relance, dans la mesure où elle est assise sur des projets dont les acteurs sont connus et les modalités de financement déjà déterminées ", a précisé Nicole Janine Roboty-Mbou.