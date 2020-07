Covid-19 : hausse en Italie, nouvelles contaminations en Chine

Le monde continue de faire face à l'épidémie liée au nouveau coronavirus. Hier dimanche 12 juillet 2020, on recensait plus de 12,7 millions de cas dans 196 pays et territoires et plus de 565 000 décès dus au Covid-19. Le nombre de nouveaux cas n'a jamais été aussi élevé et de nouvelles vagues apparaissent dans certains pays qui semblaient avoir endigué l'épidémie.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 134 430 décès pour 3 215 861 cas. Suit le Brésil avec toujours un grand nombre de nouvelles contaminations, 39 023 en 24 heures. Ce pays a enregistré dimanche 12 juillet, 1 071 morts en 24 heures. Le Brésil déclare plus de 1,8 million de cas recensés au total et 71 469 décès, selon le bilan officiel à la date du dimanche 12 juillet 2020.

En Italie par contre, on note une légère augmentation du nombre de nouveaux cas ces dernières 24 heures, soit 188, notamment dans le nord du pays. Selon les données du site en ligne "Sortiraparis", sept décès de plus ont été enregistrés en 24 heures (12 la veille) samedi 11 juillet. Le nombre de morts est désormais de 34 945 au total depuis le début de l'épidémie. Tandis que le nombre total de cas recensés est de 242 827.

La Chine fait état de 2 nouvelles contaminations par le Covid-19. Le pays dénombre 83 587 cas au total et 4 634 (+0 en 24h) morts le week-end dernier. Les autorités ont reconfiné plus de 400 000 personnes dans le comté d'Anxin suite à l'apparition d'un petit cluster en plus du demi-million de personnes de la province de Hubei.

L'épidémie continue de progresser en Afrique. L'Afrique du Sud est le principal foyer de la pandémie sur le continent africain où le nombre de nouveaux cas flambe. Le pays compte 264 184 (+13 497) cas recensés hier dimanche 12 juillet et 3 971 (+111) morts.



Prissilia M MOUITY



