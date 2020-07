Covid-19 : une courbe de guérisons davantage ascendante

Cette courbe de guérisons toute aussi ascendante suscite un regain d’espoir chez les populations qui, jusqu'ici, semblaient plutôt avoir une vision fataliste de cette pandémie. En effet, avec ces 3 004 personnes totalement guéries du Covid 19, le Gabon fait désormais partie de la vingtaine de pays africains où le nombre de guérisons est supérieur au nombre de cas actifs. Comme c'est notamment le cas au Maroc (3 176 cas actifs contre 12 212 guéris), le Cameroun (2 886 cas actifs contre 11 928 guéris), le Sénégal (2 541 actifs et 5 446 guéris). Tout comme au Soudan (4 259 cas actifs/5 341 guéris), et en Zambie (505 cas actifs/1 348 guéris).

Un rebond des guérisons enregistré d'une part grâce au protocole thérapeutique à base de l'hydroxycloroquine pour les Covid-positifs adopté par la plupart de ces pays africains. Et, d’autre part, le respect des mesures barrières (port obligatoire de masques, lavage régulier des mains, distanciation physique ou, plus généralement, sociale) et le confinement partiel du pays. Le tout semblant, donc, contribuer au ralentissement de la propagation de la pandémie.