Baccalauréat : les enseignants présents à l'appel

Ignorant l'appel au boycott à la reprise des cours en présentiel à partir du 20 juillet dernier lancé par plusieurs syndicats de l'Éducation nationale, les enseignants sont pour la plupart présents à leurs postes dans les différents établissements d'enseignement public et privé.

Au lycée Mikolongo, "les cours ont bien repris (…), les élèves sont présents en salles tous les jours, et participent aux différents exercices. Le seul souci, c'est au niveau du travail effectué en classe par rapport à la progression. C'est-à-dire le programme proprement dit des classes de Terminale, dans la mesure où, au troisième trimestre, il y a des notions qui devraient être dispensées, mais avec le retard accumulé à cause de la crise sanitaire, ce ne sera plus possible. Nous sommes entrés dans la phase des travaux dirigés à partir de laquelle on amène les élèves à réviser les notions du premier semestre", renseigne l'enseignante de français, madame Apassi.

"Dans l'ensemble les élèves sont présents en cours, il y a quelques exceptions. Cela a toujours été ainsi, même en temps normal. Les élèves ont démarré timidement mais, jusque-là ils s'accrochent, et cela leur permet de mieux envisager la suite. Pour ces deux dernières semaines, nous allons nous appesantir sur les travaux dirigés avant de combler le vide causé par cette pandémie", souligne l'enseignant de mathématiques, Joseph Martin Kamdoum.



Hans NDONG MEBALE



