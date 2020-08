Gabon-OIF : Flavien Enongoue échange avec Slim Khalbous

Le nouveau recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), un organe de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Slim Khalbous, a commencé la "grande consultation mondiale", en vue de l'élaboration de la prochaine stratégie quadriennale 2021-2025 de son entité. C'est dans ce cadre qu'il s'est récemment entretenu avec l'ambassadeur haut représentant du Gabon en France, Flavien Enongoue, par ailleurs représentant permanent du Gabon auprès de l'OIF.

Le patron de l'AUF a jugé important de faire un point de la coopération entre son organe et notre pays. Cela, avant d'envisager une visite sur place, "dès que possible". Un séjour au cours duquel il devrait rencontrer les ministres des Affaires étrangères et de l'Enseignement supérieur, ainsi que les responsables des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche membres de l'AUF.