Africa at home : vivre autrement le confinement le 16 mai

Il s'agit de "Africa at home", ensemble à la maison contre le coronavirus. Un événement qui rassemble plusieurs pays sur le petit écran. Du Gabon à la Côte d’Ivoire, en passant par le Cameroun, la République Démocratique du Congo, le Sénégal et d’autres pays d’Afrique, la sélection d'artistes a été faite avec maestria. Ce show virtuel va rassembler de grandes figures du show bizz du continent.

À l'affiche, Shan’L, Patience Dabany, Serge Abessolo, Le Chef Anto, Didier Drogba, Fally Ipupa, Kiff No Beat, Magic System, Vegedream, Singuila, Toofan, Locko, Serge Beynaud, Tenor, Hiro, Akissi Delta, Michel Gohou, Valéry Ndongo, etc. Dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, ils se mobilisent pour inviter les téléspectacteurs au respect des gestes barrières, des précautions à prendre, tout en apportant leur soutien au monde médical et de la recherche pour combattre cette pandémie mondiale.