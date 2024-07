JO Paris 2024/Sportifs de haut niveau gabonais : Virginia Aymard seule qualifiée

La réforme olympiade ( 2021-2024), mise en place en 2021 par l'ancien ministre des Sports, Franck Nguema, visait entre autres à dynamiser les fédérations, tout en allouant aux athlètes gabonais les plus méritants des bourses conséquentes (plus de50 millions de francs chaque année) aux sportifs de haut niveau.

Objectif : la qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Dix athlètes étaient concernés par ce challenge.

À savoir : Anthony Obame, Maria Mouega et Amar Cissé en taekwondo, Luc Manongho, Fernand Nkero et Virginia Aymard en judo, Guy Maganga Gorra, Elca Charles Ambourouet en athlétisme, Franck Mombey en boxe et Glenn Morvan Moulengui en cyclisme.

Sur ce nombre, neuf ont en vérité fait un mauvais usage des allocations reçues. Entre belle vie, achat de véhicules de luxe ou de terrains à coups de millions, les résultats n'ont pas été au rendez-vous.

Parce qu’ils ont perdu de vue que la subvention devrait leur servir pour s'entraîner dur et participer à toutes les compétitions susceptibles de leur rapporter des points qualificatifs pour les JO.

À l’inverse de la judokate Virginia Aymard qui avait un défi de taille à relever : se qualifier en 18 mois avec 0 point au départ. Avec courage, elle a parcouru le monde à la recherche de sa qualification. Ce qu'elle a obtenu en juin dernier.

La non-qualification des autres boursiers pour Paris 2024 pose un réel problème qu'il faudra tôt ou tard mettre sur la table : cette subvention est-elle insuffisante ou surévaluée ? A titre de comparaison, le sprinter camerounais Emmanuel Eseme, médaillé d'or aux derniers Jeux africains et qualifié pour les JO 2024, perçoit une allocation d’à peine un million de francs par mois soit 12 millions par an contre 50 pour nos compatriotes.

Willy NDONG

Libreville/ Gabon